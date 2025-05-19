شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: مقتل 19 شخصا بينهم أطفال جراء قصف الدعم السريع أحياء الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شبكة أطباء السودان، أن ميليشيا الدعم السريع شنت هجوما جديدا على أحياء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وهو ما أدى لمقتل 19 شخصا بينهم أطفال، وإصابة 28 آخرين جراء القصف الصاروخي المتعمد للدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر.

وأدانت شبكة أطباء السودان استمرار القصف والقتل الجماعي للمدنيين بمدينة الفاشر من قبل الدعم السريع، وقالت فى البيان: "القصف الذي ظل مستمر لأكثر من عام حصدت فيه الدعم السريع الكثير من أرواح المدنيين وأخرجت فيه غالبية المرافق الطبية عن العمل بجانب استمرار الحصار والجوع".

وتابع البيان: "إن تجاهل المجتمع الدولي لما يدور في دارفور وخاصة ولاية شمال دارفور التي يعاني فيها أكثر من 350 ألف طفل كل يوم من الجوع والمرض وسوء التغذية وانعدام الأمن لهو جريمة كبرى دفعت الدعم السريع لتوسيع انتهاكاته على المدنيين بضرب الحصار على المدينة لأكثر من عام".

وأضاف: "دمر عبر قصفه الصاروخي كل معالم الحياة بالقصف والقتل الجماعي مما جعل مصير أكثر من مليون شخص تحت رحمة القصف والمسيرات والقتل الجماعي من قبل الدعم السريع".

