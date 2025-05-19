شكرا لقرائتكم خبر عن رغم المفاوضات.. جيش الاحتلال يبدأ عملية برية واسعة في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

توسيع ضربات الاحتلال

50 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في غزة، غداة تأكيده تكثيف الضربات الجوية على القطاع الفلسطيني المحاصر حيث أعلن الدفاع المدني مقتل 50 شخصًا في غارات نفذتها الطائرات الإسرائيلية.وأتى إعلان جيش الاحتلال بعد ساعات من إبداء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انفتاحه على اتفاق ينهي القتال في قطاع غزة، بشرط إقصاء حماس وجعل غزة منزوعة السلاح.وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون"، وهو الاسم الذي أطلقه على الهجوم الأخير في القطاع.وكان جيش الاحتلال أعلن توسيع ضرباته على رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتحذير من الوضع الانساني في القطاع، إذ يمنع الاحتلال دخول المساعدات منذ مطلع مارس.وكان المسؤول في حركة حماس طاهر النونو أفاد وكالة فرانس برس ببدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة "ستكون مفتوحة حول كل القضايا بدون أي تحفظ أو شروط مسبقة".وأكد مصدر مطلع في الحركة مساء الأحد أن "حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والفصائل (في غزة)، دفعة واحدة بشرط أن يتم التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار وهو ما يرفضه الاحتلال حتى الآن".وتابع "الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه دفعة واحدة أو على دفعتين مقابل هدنة مؤقتة من 6 إلى 8 أسابيع، وهذا غير مقبول بالنسبة لحماس وفصائل المقاومة".وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "في حصيلة أولية، عدد الشهداء الذين نقلوا إلى مستشفيات في قطاع غزة وصل إلى 50 شهيدًا على الأقل جراء القصف الجوي الاسرائيلي المتواصل منذ ساعات الفجر الاولى وحتى ظهر اليوم".وأشار إلى تلقي "بلاغات بوجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض في مناطق عديدة في القطاع".وأشار الى "نقل 22 شهيدًا على الأقل و100 مصاب جراء قصف جوي إسرائيلي بعد منتصف الليل، لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي" غرب مدينة خان يونس في جنوب القطاع.وأظهرت لقطات لفرانس برس من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثثًا بأحجام متفاوتة وضع على بعضها أغطية بينما لفت أخرى بأكفان، ممدة على أرض تغطيها بقع الدماء، وفي الخارج، كانت بعض النسوة ينتحبن قرب جثث لأقاربهم.