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السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس

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السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس

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القاهرة - سامية سيد - رحبت السفارة الأمريكية فى ليبيا بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس، تحت قيادة المجلس الرئاسى وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وحثت السفارة -وفقا لوكالة الأنباء الليبية- جميع الأطراف على منع أعمال العنف، ودعم وقف إطلاق نار دائم، وضمان حماية المدنيين، داعية الجميع إلى العمل معًا لوضع ترتيبات أمنية دائمة فى العاصمة طرابلس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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