شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت السفارة الأمريكية فى ليبيا بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس، تحت قيادة المجلس الرئاسى وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وحثت السفارة -وفقا لوكالة الأنباء الليبية- جميع الأطراف على منع أعمال العنف، ودعم وقف إطلاق نار دائم، وضمان حماية المدنيين، داعية الجميع إلى العمل معًا لوضع ترتيبات أمنية دائمة فى العاصمة طرابلس.