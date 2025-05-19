شكرا لقرائتكم خبر عن 151 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد151 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد 70 منهم بمدينة غزة وشمالى القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انه من منطلق الحاجة لتوسيع القتال سندخل كمية أساسية من الغذاء إلى سكان غزة لضمان عدم حدوث مجاعة.

وأضاف، حدوث مجاعة قد يعرض للخطر استمرار عملية عربات جدعون الهادفة إلى القضاء على حماس.

وتابع، ستعمل إسرائيل على منع حماس من السيطرة على توزيع المساعدات.