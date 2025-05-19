شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم تجمعًا للفلسطينيين في أثناء حفر بئر مياه في حي الصفطاوي بمدينة غزة.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 149 شهيدًا وعشرات الإصابات وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

في السياق، تواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف على منازل النازحين وخيامهم في مناطق متفرقة من القطاع، ترافق ذلك مع تفجير روبوتات مفخخة شمال قطاع غزة؛ مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة.