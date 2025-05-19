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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على موقع عسكري في الصومال

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على موقع عسكري في الصومال

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القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.


وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.


وأعربت الخارجية الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم والجبان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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