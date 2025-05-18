شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلي: ويتكوف قدم لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤول إسرائيلي أن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قدم لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن عرض ويتكوف يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45-60 يوما وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين..حسبما أفادت قناة"القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد.



وأشار إلى أن العرض الجديد المقدم من مبعوث ترامب يمنح حماس الثقة بجدوى المضي قدما باتفاق جزئي الآن لأنه قد يؤدي إلى إنهاء الحرب لاحقا.