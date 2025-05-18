شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: ماضون في العمل على بناء دولة ذات سيادة وقرارها حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في معرض تعليقه على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج، إن الرئيس الأمريكي أعلن دعمه للبنان وبناء الدولة، وهو ما نعمل عليه، كاشفًا أن الدولة اللبنانية ماضية في العمل على بناء دولة ذات سيادة وقرار حر.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، في حوار خاص من قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، أنه بعد مرور نحو 100 يوم على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فإن المؤشرات السياحية والاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وردًا على سؤال الحديدي: "يبدو أن العالم يؤكد دعمه للبنان شريطة المضي قدمًا في الإصلاح الاقتصادي، وعلى الصعيد السياسي نزع سلاح حزب الله؟"، شدد الرئيس اللبناني على أن لبنان ملتزم بالإصلاح الاقتصادي، قائلاً: "نحن ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لأنه مطلب لبناني، وليس إكرامًا لمطالب الدول".

وفيما يخص حصر السلاح، أكد أن حصر السلاح بيد الدولة تم الإعلان عنه في خطاب القسم، وهو منصوص عليه في اتفاق الطائف وبيان الحكومة، مشددًا: "نحاول تنفيذ حصر السلاح بسرعة ولكن دون تسرّع، ولا يمكن تحديده بزمن معين".

وأوضح أن الحوار بين الأطراف اللبنانية هو السبيل لتحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن هناك مهمتين أساسيتين للدولة، هما: حصر السلاح بيدها، وامتلاك قرار الحرب والسلم.

وأكد الرئيس عون أن الدولة لا تريد الدخول في مواجهات، بل تهدف إلى حل المشكلات الداخلية بالحوار، بما في ذلك قضية السلاح.

وكشف الرئيس اللبناني أن الجيش يقوم بمهامه بنسبة تتراوح بين 85 إلى 90% جنوب الليطاني، باستثناء المناطق المحتلة.

واختتم عون تصريحه قائلاً: "حصر السلاح بيد الدولة هدفٌ لنا، لكن مقاربته تحتاج إلى السرعة دون التسرّع".