شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر تجول في ريف دير الزور الشرقي بسوريا عقب انفجار سيارة مفخخة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقى، بسوريا، قبل قليل، فرض حظر تجول عقب انفجار سيارة مفخخة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.