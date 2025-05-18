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فرض حظر تجول في ريف دير الزور الشرقي بسوريا عقب انفجار سيارة مفخخة

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فرض حظر تجول في ريف دير الزور الشرقي بسوريا عقب انفجار سيارة مفخخة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأحد، 18 مايو 2025 09:42 م

شهدت مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقى، بسوريا،  قبل قليل، فرض حظر تجول عقب انفجار سيارة مفخخة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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