شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يحتجز 5 شبان ويمنع مركبة الإسعاف من الوصول إليهم غرب نابلس بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان في قرية دير شرف شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" اليوم الأحد- بأن قوات الاحتلال لاحقت مركبة في المنطقة الصناعية في القرية، وهاجمت خمسة شبان داخلها وقيدتهم، وسمع إطلاق نار بالمنطقة دون أن تتضح ما إذا كان هناك إصابات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تلقت بلاغا عن إطلاق النار على مركبة في المنطقة الصناعية، وتم تحريك مركبة إسعاف للموقع، إلا أن قوات الاحتلال مازالت تمنع طواقمها من الوصول للمكان ويجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وفي سياق متصل، اعتدى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على المواطنين في برية المنية شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن مجموعة من المستعمرين، اعتدت على المواطنين في منطقة "ربيعة" في برية المنية، واجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم.



يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين في برية المنية، من خلال نصب الخيام وإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، والاستيلاء على محصول القمح والشعير.

وفي السياق، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّ الأسير وائل الجاغوب (58 عاما) من نابلس، لمدة خمسة أشهر ونصف، وهو من ضمن الذين أفرج عنهم ضمن دفعات "اتفاق وقف إطلاق النار" على قطاع غزة، والتي تمت في شهري يناير، فبراير 2025.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، مساء اليوم الأحد، أنّ الأسير الجاغوب، اعتقل في الـ6 من مايو الجاري، وتعرض للتحقيق، ولاحقاً مددت سلطات الاحتلال اعتقاله لمدة 144 ساعة، وأصدر اليوم أمر اعتقال إداري بحقه.



يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن دفعات "وقف إطلاق النار"، بلغ (12)، منهم 6 أبقى الاحتلال على اعتقالهم، من بينهم 5 حولوا للاعتقال الإداري.

وبيّنت الهيئة والنادي أن "سياسة إعادة اعتقال المحررين وعلى الرغم من أنّها ليست بالسياسة الجديدة، إلا أنّها تُشكّل خرقًا واضحًا لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير ومؤشر ورسالة من الاحتلال لكافة المحررين أنهم هدف دائم للاعتقال".

وأضافا أن "استهداف الأسرى السابقين والمحررين يشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيا وما يزال، ومنذ بدء حرب الإبادة صعد الاحتلال من استهداف الأسرى السابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، والتي بلغت ذروتها في بداية الحرب، حيث وصل عدد حالات الاعتقال اليومية في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 17100، بالإضافة إلى الآلاف من غزة".



يذكر أن الأسير الجاغوب، ولد في 23 مايو عام 1967، انخرط في النضـــال مبكرًا، ففي عام 1992، تعرض للاعتقال وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 6 سنوات، واستمر في ممارسة النضـــال، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية برز مجددًا دوره النضـالي، وفي الأول منمايو 2001، اعتقله الاحتلال، حيث تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة.

خلال سنوات أسره، تعرض الجاغوب للعزل الانفرادي مرات عديدة وكان آخرها قبل عامين، حيث تتعمد إدارة سجون الاحتلال عزل الأسرى الفاعلين عن رفاقهم لما لهم من تأثير على واقع المواجهة وبث الوعي، ونتيجة للعزل حُرم لسنوات من الزيارة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة طمون، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة، من طمون، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا، واحتجزت مركبته الخاصة.