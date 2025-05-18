شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس وزراء قطر الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم /الأحد/ في طهران، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) انه جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.