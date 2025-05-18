الخليج اليوم .. أمير قطر: الظروف الإقليمية والدولية تستوجب تعاوناً عربياً لحل الأزمات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما اجتمع قادة ومسؤولون عرب في بغداد لحضور أعمال القمة العربية 34، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن القمة العربية الـ34، التي انعقدت في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تعاوناً عربياً ودولياً لحل أزماتها.

وأضاف عبر حسابه في "إكس": "نأمل أن تنعكس مخرجات وقرارات القمة في تعزيز تضامننا العربي، وترسيخ التكامل بين بلداننا في كافة مجالات التعاون القائم، شاكرين لجمهورية العراق الشقيقة جهودها في توطيد أواصر الأخوة ودورها الفاعل في تدعيم العمل العربي المشترك".

وشارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع قادة ورؤساء وفود الدول العربية، في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد اليوم.