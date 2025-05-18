شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة .



وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة I24 الإسرائيلية اليوم - أنه "خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".



وأشار إلى أنه سيواصل عملياته في قطاع غزة "حسب الحاجة".