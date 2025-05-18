شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة تطلق رشقة صاروخية على غلاف غزة.. وصافرات الإنذار تدوى فى كيسوفيم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 05:55 م

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رشقة صاروخية باتجاه غلاف غزة.

بدورها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة الجنوبي.

ويدخل قطاع غزة، اليوم الـ62 من استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 132 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.