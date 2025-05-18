شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مقتل 14 شخصا في قصف لميليشيا الدعم السريع على معسكر للنازحين في الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك للنازحين شمال غرب مدينة الفاشر السودانية، اليوم /الأحد/، مقتل 14 شخصًا جراء قصف مدفعي عنيف نفذته ميليشيا الدعم السريع على سوق المعسكر وبعض الأحياء السكنية.



وأوضحت الغرفة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - أن القصف استهدف اليوم أكبر تجمع بشري داخل السوق، إلى جانب المساجد والمنازل والمرافق العامة، في تصعيد خطير يهدد حياة الآلاف من النازحين داخل المعسكر.



وأكدت أن الحصيلة خلال الأيام الأربعة الماضية بلغت أكثر من 18 قتيلا و30 مصابًا بجروح خطيرة، مشيرة إلى توقف الخدمات الصحية تمامًا بعد خروج المركز الصحي والعيادات الخاصة عن الخدمة، نتيجة لانعدام الأدوية.



وطالبت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإغاثة الأطفال، وفتح ممرات آمنة لإنقاذ ما تبقى من أرواح داخل المعسكر.