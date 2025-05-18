شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على دير البلح وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن استشهاد 132 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال منذ فجر اليوم، 61 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا مقدسيا على هدم بناية سكنية في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

ونقلت (وفأ) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال أجبرت المواطن خليل أبو ميالة على هدم البناية المكونة من 5 شقق سكنية قيد الإنشاء، في مخيم شعفاط بحجة عدم الترخيص.

وذكرت المصادر أن قوة من شرطة الاحتلال تواجدت في محيط البناية لمراقبة عمليات الهدم.