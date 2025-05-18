شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا إثر تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين، ظهر اليوم الأحد، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه في محافظة شمال غزة، استُشهد مواطن إثر استهدافه بطائرة مسيرة في منطقة العامودي غرب بلدة بيت لاهيا، كما أسفر قصف طائرات الاحتلال على منطقة تل الزعتر عن استشهاد شخصين وسقوط عدد من الجرحى، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف مركبة مدنية قرب الدوار الغربي في بلدة لاهيا.

وفي مخيم جباليا، فتحت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية نيرانها على مراكز إيواء نازحين دون أن تُعرف حصيلة الضحايا بعد، في وقت وُثقت فيه وصول جثامين خمسة شهداء إلى مستشفى "كمال عدوان" جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال القطاع.. أما في مدينة غزة، فاستُشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في قصف طال حي الشجاعية شرق المدينة، في حين وصل إلى مستشفى "الشفاء" شهيد نتيجة استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية لمحيط منطقة التوام شمال المدينة.

وفي محافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين بجروح عقب قصف الاحتلال المدفعي محيط مفترق الطواشي شمال شرق مدينة دير البلح، تلاه قصف جوي أدى إلى استشهاد مواطن وسقوط إصابات في المنطقة الجنوبية من المدينة، كما استشهد مواطن في قصف بمنطقة المطاحن جنوب شرق دير البلح.. وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، استُشهد شقيقان إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق المحافظة.

يُذكر أن قصف الاحتلال المكثف على القطاع المحاصر منذ أكثر من سبعة أشهر، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسبب في كارثة إنسانية وصحية وبيئية غير مسبوقة في ظل تدمير شبه كلي للبنية التحتية.