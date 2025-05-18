شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة وزراء إسرائيل: فريقنا التفاوضى يبحث إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الفريق التفاوضي لإسرائيل يبحث حاليا في الدوحة كافة الاحتمالات الممكنة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار بيان لمكتب نتنياهو - حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - إلى أن الفريق التفاوضي يبحث التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة، والذي سيتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع السلاح من قطاع غزة.