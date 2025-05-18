شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جندى لبنانى جراء غارة إسرائيلية على سيارة بطريق بلدة بيت ياحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدف سيارة رابيد على طريق بلدة بيت ياحون على مسافة قريبة من حاجز الجيش اللبناني في المنطقة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، أن المسيرة الإسرائيلية نفذت عارة بصاروخ موجه، ونتج عن ذلك وقوع اصابتين أحدهما جندي في الجيش.

وفي سياق متصل قان الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق على علو منخفض فوق سهل البقاع.