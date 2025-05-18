شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ53 ألفا و339 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا و121 ألفًا و34 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الحصيلة 3193 شهيدًا و8993 مصابًا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أنه قد وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 67 شهيدا بينهم 5 شهداء تم انتشالهم و361 مصابًا؛ نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.