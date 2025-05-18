شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: الانتخابات البلدية والاختيارية فرصة حقيقية لأهالي بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الانتخابات البلدية والاختيارية تشكل فرصة حقيقية لأهالي بيروت ليعبروا عن خيارهم تجاه مدينتهم، موضحًا أن أهل بيروت قادرون على ضمان تمثيل الجميع في المجلس البلدي.

وأضاف سلام - بعد الإدلاء بصوته في ثانوية عمر فاخوري ببئر حسن اليوم الأحد وفقًا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية - أن اليوم تجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، والتي تهدف إلى خدمة المدينة وتعزيز نموها وتنميتها، بالإضافة إلى خدمة سكانها ومصالحهم.

وتابع "ليس مطلوب من المجلس البلدي الجديد أن يدعم جهود الحكومة، بل على الحكومة أن تؤمّن جميع متطلبات أهالي بيروت، فهذه الانتخابات مناسبة كي يقول المواطنون ما هو خيارهم الفعلي للمدينة".

وأوضح أن بيروت تحتاج إلى الكثير من الإنماء والتطوير بكافة المجالات، معربًا عن تمنيه بأن تكون نسبة التصويت مرتفعة، مناشدًا الأهالي بالإقبال على الانتخابات بكثافة؛ للإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن الحكومة حيادية، ونحن قمنا بذلك بشكل واضح، ولا أحد من أعضائها قد أعلن دعمه لأي طرف، قائلًا "أنا مع كل من يجتمع لمصلحة بيروت، ولديه برنامج إنمائي واضح لها، لأن الأمر سيكون خيرًا لأهالي المدينة".

وفي السياق، تفقد رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم، مراكز الاقتراع في مدرسة الفرير الجميزة، وتابع سير العملية الانتخابية، معربا عن أمله في أن ترتفع نسبة الإقبال، فهذه الفرصة الوحيدة لأهالي بيروت كي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية.

وقال "إن تاريخ مدينة بيروت يشير إلى محافظتها على التنوع وما يهمه هو أن يتمثل الجميع في المجلس البلدي كما يجب، فبيروت كانت تاريخيًا حاضنة للجميع وستبقى كذلك".

يذكر أن العملية الانتخابية بمحافظة بيروت كانت قد بدأت، صباح اليوم، حيث سيختار نحو 511 ألف ناخب مسجل مجلسًا بلديًا مؤلفًا من 24 عضوًا، بالإضافة إلى الأعضاء الاختياريين.. وكان قد تم فتح الباب أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم عقب استكمال التحضيرات اللوجيستية ووصول رؤساء الأقلام ومندوبي اللوائح وسط إجراءات أمنية مشددة.