شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة تعلن خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن المستشفيات الواقعة في المحافظة الشمالية من القطاع لا تستطيع الآن تقديم الخدمات العلاجية الطارئة للمصابين والجرحى.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يحاصر فيه الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة والأندونيسي ناريا من خلال الطائرات المسيرة التي تستهدف كل من يترك في محيط هذه المشافي، الأمر الذي جعل من الصعوبة وصول الطواقم الطبية أو نقل الجرحى إليها، مما أجبر عوائل المصابين على إجلاء جرحاهم نحو مجمع دار الشفاء بمدينة غزة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أكدت في وقت سابق اليوم أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من مائتي قتيل، من بينهم لا يقل عن 140 فلسطينيا لا يزالون تحت الأنقاض، نتيجة منع الجيش الإسرائيلي لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال القطاع.