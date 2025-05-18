شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الأوضاع الإنسانية فى منطقة الصالحة بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

تشهد منطقة الصالحة، بجنوب أم درمان، بالعاصمة السودانية الخرطوم، حالة من التدهور الشديد فى الأوضاع مع استمرار العمليات العسكرية بالمنطقة، وتعاني المنطقة من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب النقية والأدوية.

وتقع منطقة الصالحة تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع، والتى تفرض سيطرتها على الأسواق والأحياء في هجيليجة والقيعة، وسوق أحمد نيالا بصالحة جادين.

وكشفت طبيبة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات جراء الكوليرا، خاصة في أحياء الصالحة الشرقية، بسبب اعتماد الأهالي على مياه شرب غير نقية، بعد توقف ضخ المياه منذ أكثر من شهر، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لموقع دارفور 24.

وكشفت أن المراكز الصحية والعيادات الخاصة في مناطق هجيليجة وصالحة القيعة، تعاني من نقص في الكوادر الطبية، وشح كبير في الأدوية والمحاليل الوريدية ومستلزمات الجراحة والتعقيم.

وأضافت: "ضعف الاستجابة الصحية وغياب الكوادر الطبية ساهما في اتساع رقعة انتشار المرض".

ولفتت إلى أن الأدوية والمستهلكات الطبية كانت تُنقل سابقًا من مناطق شرق جبل أولياء وغرب السودان عبر طريق الصادرات، لكن حركة النقل توقفت مؤخرًا، نتيجة التهديدات الأمنية ومخاوف من مصادرتها من قبل الدعم السريع.

فيما أشار مواطن آخر، إلى أن أسواق صالحة هجيليجة والقيعة وسوق أحمد نيالا بصالحة جادين، التي كانت تُعد منفذًا رئيسيًا لتوفير الاحتياجات الأساسية، باتت تعمل بشكل جزئي، نتيجة انتشار عمليات النهب والتهديد من قبل مجموعات مسلحة متحالفة مع الدعم السريع.

من جانبه، كشف المواطن محمد جابر عن موجة نزوح واسعة شهدتها المنطقة مؤخرًا، باتجاه غرب السودان ومناطق سيطرة الجيش السوداني في أم درمان ومواقع أخرى أكثر أمانًا.

وتدور منذ أيام معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط جامعة أم درمان الإسلامية شمال الصالحة، وأحياء الشقلة والبنك العقاري، في محاولة من الجيش لاستعادة السيطرة على الصالحة، التي تُعد من آخر معاقل الدعم السريع جنوب أم درمان.