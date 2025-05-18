شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحدد مطالبه لتنفيذ خارطة الطريق وإطلاق الحوار.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رهن عضو مجلس السيادة السوداني، إبراهيم جابر، تنفيذ خارطة الطريق فى السودان، بحزمة مطالب تضمنت وقف دول إقليمية إمداد الدعم السريع، ودعمها بالسلاح ورفع الحصار عن الفاشر لتنفيذ خارطة الطريق التي قدمها إلى الأمم المتحدة.

وشارك إبراهيم جابر ممثلًا للسودان في أعمال القمة العربية الـ34 التى جرت فعالياتها أمس السبت في العاصمة العراقية بغداد.

وقال جابر، خلال مخاطبته أعمال القمة العربية، إن "حكومة السودان ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق التي قُدمت إلى الأمم المتحدة والوسطاء، والتي تشمل وقف إطلاق نار مصحوب بانسحاب الدعم السريع من المناطق والمدن التي تحتلها ورفع الحصار عن الفاشر".

وأوضح أن الخارطة تتضمن عودة النازحين واللاجئين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستئناف العملية السياسية الانتقالية بتعيين حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، مع حوار سوداني ــ سوداني شامل يؤسس للوصول إلى الانتخابات.

وأضاف: “لا يتأتى ذلك إلا بوقف إمداد الميليشا بالسلاح والمرتزقة من داعميهم الإقليميين، حتى يصبح تطبيق خارطة الطريق ممكنًا، حفظًا لسيادة السودان ووحدته وأمن القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر".

ودعا إبراهيم جابر رؤساء الدول والمنظمات المشاركة في القمة العربية إلى دعم الحلول الوطنية التي ستفضي وحدها إلى إنتاج سلام مستدام يمتد أثره للمنطقة كلها، كما دعاهم إلى المساهمة في إعادة إعمار السودان.

وأفاد بأن الدعم السريع استهدف مكتسبات الشعب السوداني من مؤسسات وبنية تحتية، باستخدام أسلحة متطورة ومرتزقة أجانب بدعم إقليمي .

