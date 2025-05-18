شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 وإصابة 30 جراء قصف الدعم السريع مخيم أبو شوك للنازحين بالفاشر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت غرفة طوارئ مخيم أبوشوك للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أنها وثقت مقتل أكثر من 18 شخصا، وإصابة 30 بجروح خطيرة، خلال الأربعة أيام الماضية، جراء القصف المدفعي المتواصل الذي تسكنه ميليشيا الدعم السريع على مخيم النازحين.

وكشفت غرفة الطوارئ عن خروج أقسام المركز الصحي عن الخدمة بسبب انعدام الأدوية، وأضافت في بيان أن المواطنين يعتمدون على شرب ماء الدقيق في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتوقف المطابخ الخيرية عن العمل.