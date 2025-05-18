شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" السعودية تعلن وصول نصف مليون حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، وصول أكثر من نصف مليون حاج من الخارج حتى الآن؛ لأداء مناسك الحج لموسم 1446 هجرية، وسط ترحيب وحفاوة.

ونشرت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تعبر عن ترحيبها بضيوف الرحمن، إذ استقبلت الوزارة الحجاج بعبارة: "مرحبًا ضيوف الرحمن، حللتُم أهلًا، ونزلتُم سهلًا".

وأكدت أن منظومة الحج والعمرة استقبلت أفواج القادمين لأداء المناسك عبر المنافذ المختلفة بكفاءة عالية وخدمات متكاملة، وإجراءات ميسرة.

وكانت الوزارة أكدت، في منشورات سابقة، وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح، مشيرة إلى أن الالتزام بتصريح الحج يعين الحاج على أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.