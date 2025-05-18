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انقطاع الكهرباء فى ولايتى البحر الأحمر ونهر النيل بالسودان

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انقطاع الكهرباء فى ولايتى البحر الأحمر ونهر النيل بالسودان

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ريهام عبد الله

الأحد، 18 مايو 2025 10:47 ص

أعلنت شركة كهرباء السودان عن حدوث عطل فني تسبب في خروج محطة توليد سد مروي عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

وأكدت الشركة في بيان أنها تعمل حالياً على إكمال الترتيبات الفنية اللازمة لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن.

وقالت فى بيان :"الجهود مبذولة من المهندسين لإعادة التيار الكهربائي إلى أم درمان، الأمور طيبة وعودة الكهرباء قريبا جدا".
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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