شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، عند مدخل مخيم جنين للاجئين.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمهما تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، عند مدخل مخيم جنين، ونقلته إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، بفرق المشاة، ونصبت القناصة على أسطح المنازل، فيما احتجزت مركبة، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت بالقرب من ديوان العارضة، وسط اندلاع مواجهات.



يذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ 117 يوما، وتمنع سكان المخيم من الوصول إلى منازلهم، وتطلق الرصاص الحي، وتحتجز وتعتدي بالضرب على كل من يحاول الاقتراب من مداخل المخيم.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة عناتا شمال شرق القدس.



ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات من جيش الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة عناتا، وهو المدخل الوحيد المؤدي إلى البلدة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند مداخل مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتواجدة عند مداخل مدينة أريحا عرقلت مرور المركبات بالاتجاهين وفتشتها، وتسببت بأزمات مرورية خانقة.