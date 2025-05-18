شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 41 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف طائرات الاحتلال أنحاء متفرقة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 41 فلسطينيا وأصيب آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأحد، في تجدّد قصف طائرات الاحتلال الحربية بشكل عنيف أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطيينة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا، وإصابة 100 آخرين، جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد 9 فلطسينيين، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من دوار أبو أنور شمال بلدة الزوايدة وسط القطاع، واستشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الفرا في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مقاط في شارع الزرقا بجباليا البلد شمالا.

كانت الليلة الماضية دامية على أهالي القطاع، حيث جعل الاحتلال غزة من شمالها إلى جنوبها تحت النار، ما أسفر عن استشهاد 81 فلسطينيا وعشرات الجرحى، جلّهم من الأطفال، والنساء، حيث ارتكب الاحتلال مجازر وحشية في عبسان والفخاري بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينيا، و21 فلسطينيا في الزوايدة ودير البلح وسط القطاع، وشماله (جباليا وبيت لاهيا) سجل 27 شهيدا، وتواصل طواقم الإنقاذ في شمال القطاع عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، ويعملون بأيديهم دون معدات، أو مركبات، أو معدات حماية شخصية.

وفي ذات السياق لحقت أضرار كبيرة بمرافق مستشفى العودة بمنطقة تل الزعتر بجباليا شمال القطاع، بعد شن طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة في محيطه، كما تشهد مناطق شرق وشمال مدينة خان يونس قصفا مدفعيا عنيفا، وأصوات الانفجارات تهز مدينة غزة منذ فجر اليوم.