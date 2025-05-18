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روبيو ونتنياهو يبحثان هاتفيا الوضع بغزة وجهود تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين

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روبيو ونتنياهو يبحثان هاتفيا الوضع بغزة وجهود تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من روما.

وقالت بروس - في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية - "إن الجانبين ناقشا الوضع في غزة وجهود تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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