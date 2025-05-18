شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 44 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

عدوان إسرائيلي

الدمام - شريف احمد - استشهد (44) فلسطينيًا، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منزلًا وخيامًا للنازحين وسط وجنوب قطاع غزة.ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة رفح وأحياء شرق مدينة غزة وشمال مخيم النصيرات، بالإضافة إلى تفجير روبوتات مفخخة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد (35) فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف خيامًا للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.واستشهد تسعة فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى (59) شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.