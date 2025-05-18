شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، أوجه العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاء جاء على هامش أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.