شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف اليوم فعاليات الأسبوع الإسكانى الخليجى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دولة الكويت في الفترة من 18 الى 22 الجاري النسخة الثالثة من فعاليات "الأسبوع الإسكاني الخليجي" تحت شعار "تطوير عقاري لإسكان مستدام".



وقال نائب المدير العام لشئون العلاقات العامة والتطوير المتحدث باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عمر الرويح - في تصريح - إن هذا الحدث الخليجي البارز يأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون والتكامل في قطاع الإسكان ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية والعمل على تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء به لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة.



وأضاف أن الأسبوع يشمل مجموعة من الفعاليات الخاصة ويتضمن حلقات نقاشية ومعرضا مصاحبا ومسابقة "هاكثون" للإسكان الخليجي في نسختها الثانية بمشاركة طلبة وطالبات من دول مجلس التعاون.



وأشار الرويح إلى أن الأسبوع يهدف لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق أفضل الممارسات في مجال الإسكان والتنمية العمرانية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تدعم مشروعات الإسكان المستدامة.



وقال إن اليوم الأول من الأسبوع الإسكاني الخليجي سيشهد الاجتماع الـ47 للجنة الفنية المعنية بشئون الإسكان بدول المجلس، فيما يشهد اليوم الثاني تدشين الأسبوع وافتتاح المعرض، يليه يوم الثلاثاء الاجتماع الـ26 لكبار مسئولي الإسكان على أن تختتم سلسلة الاجتماعات يوم الخميس المقبل بالاجتماع الـ23 للجنة الوزراء المعنيين بشئون الإسكان.