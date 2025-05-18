شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية موريتانيا يؤكد أهمية تأسيس تكتلات اقتصادية قوية داخل العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أن التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز العوامل التي تعزز الترابط بينها، وتدفع باتجاه تحقيق الوحدة والتكامل الإقليمي.



ودعا مرزوق - في كلمته خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، - إلى أهمية تأسيس تكتلات اقتصادية قوية داخل العالم العربي، مشيرا إلى أن ذلك يشكل دافعا أساسياً لحرص الدول العربية، ومنها موريتانيا، على تسريع خطوات التكامل والاندماج الاقتصادي.



وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها موريتانيا لتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، فضلا عن السعى إلى توسيع أطر التعاون عبر استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف البلدان العربية، بما يساهم في دعم التنمية الشاملة وتحقيق الرفاه المشترك.



وفي هذا السياق، طرح مرزوق مبادرة موريتانية جديدة تتمثل في تنمية "الاقتصاد الأزرق"، منوها بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول العربية في مجال الثروات البحرية، كما دعا إلى التعاون من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البحرية وتحويلها إلى مصدر مستدام للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.