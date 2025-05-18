شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ووزير خارجية البحرين يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الـ 34 التي تعقد في العراق.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والاتحاد الإفريقي على كافة المستويات في إطار الدور الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.