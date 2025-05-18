شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تحبط محاولة لتهريب مشتقات بترولية إلى خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إحباط محاولة لتهريب كميات من المشتقات البترولية إلى خارج البلاد.



وذكر بيان مشترك أصدرته وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك في الكويت أنه جرى رصد 5 حاويات تعود ملكيتها لثلاث شركات وبتفتيشها تبين أنها تضم براميل تحتوي على مادة مشتبه بها.



وأضاف أنه تم أخذ عينات من المادة المشتبه بها وإرسالها إلى المختبرات الفنية المختصة حيث أثبتت نتائج التحليل أن بعض العينات تحتوي على مادة الكيروسين.



وتابع البيان أن السلطات توصلت كذلك إلى وجود شركتين أخريين، بخلاف الشركات الثلاث، عمدتا إلى تصدير مواد تبين من نتائج فحص الهيئة العامة للبيئة لها احتواء بعض عيناتها على مادة الديزل.