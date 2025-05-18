شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نجاح قمة بغداد يعكس إصرارنا على استعادة دورنا الحيوى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، أن استضافة العاصمة بغداد لأعمال القمة العربية ومشاركة الزعماء والقادة العرب، يعكس إصرار العراق على استعادة دوره المحوري والفاعل في محيطه الإقليمي.



وقال رشيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية: "استضافت عاصمتنا بغداد بنجاح، القمة العربية وضيوفها الكرام من الزعماء والقادة ورؤساء الوفود المشاركة، في خطوة تؤكد إصرار العراق على أداء دوره الحيوي في المنطقة".



وأضاف "كما تبنّي سياسة خارجية تقوم على إرساء الأمن والاستقرار والسلام، والعمل المشترك في الارتقاء ببلداننا نحو علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية تخدم شعوب المنطقة التي عانت الكثير وتنتظر منا الأفضل".