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ارتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال على خيام النازحين فى خان يونس إلى 35 شهيدا

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ارتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال على خيام النازحين فى خان يونس إلى 35 شهيدا

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلى على منازل وخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، إلى 35 شهيدا.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني من قبل، بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

كما وثقت منصات مشاهد تظهر قوات الاحتلال خلال اعتقالها عشرات الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام قرية طرامة جنوب دورا، جنوبي الخليل.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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