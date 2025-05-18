شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال على خيام النازحين فى خان يونس إلى 35 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلى على منازل وخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، إلى 35 شهيدا.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني من قبل، بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

كما وثقت منصات مشاهد تظهر قوات الاحتلال خلال اعتقالها عشرات الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام قرية طرامة جنوب دورا، جنوبي الخليل.

