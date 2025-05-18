شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترض صاروخا أطلقه الحوثيين من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت الأحد، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأفاد الجيش في بيان "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد".

وكان الجيش أعلن الجمعة شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف، مشيرا إلى أنه "استهدف ودمر بنى تحتية إرهابية" تعود إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، لكنهم وافقوا على إنهاء الهجمات على السفن الأمريكية.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارة في 6 مايو ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.