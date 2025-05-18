شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يؤكد استمرار دعمه لجهود "الأونروا" تجاه الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي استمرار دعم المجلس وتأييده الكامل للأهداف السامية التي تعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" على تحقيقها، وجهودها الإنسانية والإغاثية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.



جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، على هامش أعمال الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وجدد البديوي موقف دول المجلس الداعم والمساند والثابت تجاه الأونروا، مشيدًا بدورها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون قيود من المعابر كافة، وإيقاف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لمراكز الوكالة وأماكن توزيع المساعدات.

بدوره، استعرض لازاريني آخر تطورات الأوضاع الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللاجئين، خاصةً في ظل تردي هذه الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة، مبينًا أن الوضع المادي للوكالة أمسى في وضع حرج للغاية يصعب معه استمرار الوكالة من تقديم الخدمات التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، التقى جاسم محمد البديوي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأستاذ محمود علي يوسف، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وسبل التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لهما، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.