شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا بقصف على نازحين فى مواصى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي لمنزل وخيام نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

كما وثقت منصات مشاهد تظهر قوات الاحتلال خلال اعتقالها عشرات الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام قرية طرامة جنوب دورا، جنوبي الخليل.