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المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية لـ"أ ش أ": السعودية ستستضيف القمة العربية القادمة

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المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية لـ"أ ش أ": السعودية ستستضيف القمة العربية القادمة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، أن القمة العربية القادمة الخامسة والثلاثين تقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.


وقال المتحدث -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه كان يفترض عقد القمة القادمة حسب الترتيب الأبجدي في فلسطين وبما أنه يتعذر ذلك فلقد عرضت المملكة العربية السعودية استضافة القمة وتم الموافقة على ذلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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