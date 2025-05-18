شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية لـ"أ ش أ": السعودية ستستضيف القمة العربية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، أن القمة العربية القادمة الخامسة والثلاثين تقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.



وقال المتحدث -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه كان يفترض عقد القمة القادمة حسب الترتيب الأبجدي في فلسطين وبما أنه يتعذر ذلك فلقد عرضت المملكة العربية السعودية استضافة القمة وتم الموافقة على ذلك.