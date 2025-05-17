شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن إعادة فتح سفارته فى سوريا بعد غياب 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت إعادة فتح سفارة بلاده في سوريا التي تم إغلاقها منذ عام 2012.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العاهل المغربي خلال القمة العربية في بغداد، بالعراق، حسبما ذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت.

وأكد الملك دعمه للشعب السوري الشقيق، وشدد على التزام المملكة بالحفاظ على السيادة الوطنية لسوريا ووحدة أراضيها، بحسب نص البيان الذي قرأه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا أوسع في العلاقات التاريخية بين الدولتين.

وفي 16 يوليو 2012، أعلن المغرب السفير السوري في الرباط شخصً غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة المملكة، ما دفع سوريا إلى اتخاذ ذات الإجراء ضد السفير المغربي في دمشق.