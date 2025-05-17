شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب سلفيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /السبت/، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بروقين غرب سلفيت.



وذكرت الوزارة - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب نائل سامي عبد الرحمن سمارة (36 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي على الشاب سمارة، في منطقة "البلاطة" ببلدة بروقين، ما أدى إصابته بجروح، قبل أن تعتقله وهو مصاب.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام، واحتجاز العشرات من المواطنين.



وبالتوازي مع حرب الإبادة التي ينفذها في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى لاستشهاد نحو من 970 مواطنا منذ السابع من أكتوبر 2023، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات رسمية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قبلان جنوب نابلس بعدة آليات عسكرية، وأجرت جولة استفزازية في شوارعها، دون الإبلاغ عن مداهمات أو اعتقالات.



كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

ونقلت (وفا) عن قولهم إن قوات الاحتلال عرقلت حركة المواطنين عند الحواجز العسكرية (المربعة، بيت فوريك، دير شرف، عورتا، صرة) المحيطة بمدينة نابلس، ما أدى لأزمات مرورية خانقة.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية، وأعاقت بشكل كبير مرور المواطنين ومركباتهم عبر الحاجز، خاصة المتوجهين إلى منطقة الأغوار.