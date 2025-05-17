شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: القضية الفلسطينية تصدرت جدول أعمال القمة كقضية مركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /السبت/، إن القادة العرب أكدوا دعمهم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضهم لجميع الانتهاكات ضده، مشيرا إلى أن بلاده تقدمت بمقترح لتشكيل لجنة عربية تعنى بحل الأزمات عبر آليات دبلوماسية مرنة.



وأعرب حسين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم /السبت/، عقب القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية - عن الشكر والامتنان لقادة الدول ورؤساء الوفود على مشاركتهم الفاعلة في القمة العربية، منوها بأن قمة بغداد تمخضت عن قرارات مهمة وشهدت تقاربًا في المواقف، مثمنا دور سلطنة عمان في المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وأشار حسين إلى أن القمة التنموية شددت على أهمية تعزيز التجارة البينية وإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة، موضحا أنها تضمنت 28 مخرجًا تركز على تعزيز العمل العربي المشترك.



كما أشار إلى تقديم الحكومة العراقية مبادرة لتشكيل لجنة تتولى مهمة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، ومبادرة للدعم الإنساني والتنموي في الدول العربية، كسوريا واليمن وليبيا ولبنان.

وبشأن إعلان بغداد، أكد وزير الخارجية العراقي دعم بلاده للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية والتعاون مع الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.