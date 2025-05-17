شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية السلام العادل والشامل في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم /السبت/، لقاءات ثنائية مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركته بأعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين.



والتقى رئيس الوزراء الأردني، نظيره اللبناني نوَّاف سلام، حيث أكَّد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على تعزيزها، وبحثا سبل تعزيزها، مؤكدين ضرورة إدامة التنسيق والتشاور لدفع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء الأردني دعم الأردن للبنان الشقيق وترسيخ أمنه واستقراره وسيادته، وبما يسهم في ضمان تقدمه وازدهاره وتحقيق طموحات أبنائه.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اللبناني، حرص بلاده على تمتين علاقات التعاون الثنائي، مشيداً بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والقضايا العربية.



وفي لقاء رئيس الوزراء الأردني أيضاً، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أكد الجانبان عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن ومملكة إسبانيا.

وأشاد رئيس الوزراء الأردني بجهود إسبانيا تجاه قضايا المنطقة، وحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وبما يسهم في استعادة الفلسطينيين لكامل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.



كما التقى رئيس الوزراء الأردني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة، ومستجدات الحرب على غزة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.



وأشاد رئيس الوزراء الأردني بجهود جوتيريش ومواقفه لتحقيق السلام في المنطقة، والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم.

حضر اللقاءات، طبقا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي.