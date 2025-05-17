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اليمن يدعو إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة

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اليمن يدعو إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - دعا مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية علي صالح موسى، اليوم /السبت/، إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار اليمن للمساهمة في تجاوز الدمار الذي لحق ببلاده، معربا عن تطلع بلاده إلى شراكات حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.


وقال موسى - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العاصمة العراقية بغداد، ونقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن القمة تنعقد في لحظة فارقة من تاريخ الأمة العربية"، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم انضمام اليمن إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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