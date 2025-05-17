شكرا لقرائتكم خبر عن 54 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54 شهيدا منذ فجر اليوم 32 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 التي انطلقت اليوم السبت في بغداد دعوات لوقف الحرب على غزة ودعم الاستقرار في سوريا وإنهاء الصراع فى السودان وليبيا.

وتعقد القمة تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحول في سوريا، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واستمرار الحرب في السودان.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه ستعقد جلسة للقمة العربية العادية، تليها جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة.

وأشار عدد من القادة المشاركين إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية، وضرورة العمل المشترك لتجاوزها.