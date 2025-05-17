شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة أطفال وإصابة آخرين إثر قصف "الاحتلال الإسرائيلي" مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة أطفال فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون، اليوم السبت، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال قصفت منازل المواطنين في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد أربعة أطفال على الأقل وإصابة سبعة آخرين.



كما أصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي المحطة بدير البلح، وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53 ألفا و272 ألف فلسطيني ، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 120 ألفا و673 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.