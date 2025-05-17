شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان بغداد يثمن مبادرة الأردن لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

رحب إعلان بغداد بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء (40) ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم.

وفي هذا السياق، ثمنت مبادرة “شهادة الأمل” التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة.